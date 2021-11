Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) bekannt gegeben, dass die Dividende auf 1,60 Euro je Aktie steigen soll und damit spürbar über dem vom Unternehmen bisher genannten Bereich von 1,00 bis 1,20 Euro liegen wird. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und erneuen das positive Rating.

Nach Analystenaussage werde damit die bisherige Schätzung von 1,30 Euro je Aktie von SRC übertroffen. Außerdem gehe das Analystenteam nun davon aus, dass diese Marke als neue Basis für die kommenden Jahre genommen werden könne. Diese liege ebenfalls über der SRC-Schätzung von bisher 1,50 Euro je Aktie für 2021/22 und 2022/23. Die Höhe des Dividendenvorschlags sei zudem ein guter Indikator, dass das am 2. Dezember anstehende Zahlenwerk für das Gesamtjahr 2020/21 wie erwartet sehr gut ausfallen werde. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 50,00 Euro und erneuern die Kaufempfehlung mit dem Rating "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.11.2021, 10:30 Uhr)



