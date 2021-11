FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.11.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES CREST NICHOLSON TARGET TO 430 (420) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ROTORK PRICE TARGET TO 410 (425) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 700 (650) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 787 (927) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS JOHNSON MATTHEY TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) PRICE TARGET 2500(3600)P - DEUTSCHE BANK RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 265 (195) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 650 (618) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 900 (850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 305 (300)P - 'OVERWEIGHT' - LBBW RAISES BP PRICE TARGET TO 410 (360) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS FULLER SMITH & TURNER PRICE TARGET TO 800 (900) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 300 (275)P - 'OVERWEIGHT' - UBS RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1600 (1480) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

