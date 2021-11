DJ RKI-Präsident Wieler: Wir müssen bei Corona die Notbremse ziehen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, erwartet eine Verschärfung der Infektionslage in Deutschland. Die Ausbrüche der Corona-Infektionen seien nicht mehr regional. "Ganz Deutschland ist ein einziger großer Ausbruch", sagte Wieler. Man müsse die Älteren und Kinder schützen. Nötig seien daher eine massive Reduktion der Kontakte im Privaten und die Absage von Großveranstaltungen. "Wir müssen die Notbremse ziehen", sagte Wieler. "Wir müssen jetzt das Ruder herumreißen, wir dürfen keine Zeit verlieren."

Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält schärfere Maßnahmen für notwendig. Er erwartet, dass das Boostern und Impfen gegen das Coronavirus nicht ausreichen, um die aktuell schwierige Lage kurzfristig in Griff zu bekommen. Skeptisch zeigte er sich zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht, wie Österreich sie angekündigt hat. Er mache sich Sorgen darüber, was dies mit Deutschland machen würde.

Spahn sagte, Deutschland befände sich "in einer der schwierigsten, wenn nicht sogar der schwersten Lage der Pandemie". Es sei "zehn nach zwölf". Deutschland werde in eine Situation kommen, in der die Kliniken Patienten auch überregional verlegen müssten bis hin ins benachbarte Ausland.

Laissez-faire-Haltung muss aufhören

Spahn und Wieler mahnten beide eine konsequente Überprüfung der 2G-Regelungen an, bei der ab einem Grenzwert nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen und -einrichtungen, zur Gastronomie und übrigen Veranstaltungen in Innenräumen sowie körpernahen Dienstleistungen und Beherbergungen haben. "Es muss Schluss sein, dass wir die Laissez-faire-Haltung haben", meinte Wieler. "Eine Regel, die nicht eingehalten wird, macht keinen Sinn."

Spahn forderte auf, dass man die kostenlose App zur Überprüfung der Impfzertifikate nutzen und dazu auch den Personalausweis heranziehen sollte. Angesichts der Infektionsdynamik sei klar, dass das Impfen erst mit Verzögerung Erleichterungen bringen kann. Das Tempo bei den Booster-Impfungen nehme zu. Bislang seien 5,2 Millionen Auffrischungsimpfungen verabreicht worden. Für nächste Wochen würden sechs Millionen Impfdosen ausgeliefert. Aber damit werde Deutschland das Brechen der Welle, das man jetzt braucht, nicht erreichen, sagte Spahn.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist laut RKI weiter gestiegen. Der Wert erhöhte sich auf 340,7 (Vorwoche: 263,7) und erreichte damit den zwölften Tag in Folge einen neuen Höchststand.

