Köln (ots) -Mit "Princess Charming" läuft aktuell die erste lesbische Dating-Show der Welt im Free-TV bei VOX. Eine Premiere, die man feiern muss - bunt, individuell und für jeden Geschmack. Dafür hat die Ad Alliance in Zusammenarbeit mit pilot Hamburg einen Colour Framesplit für AMORELIE konzipiert, der genau diese Attribute vereint. "Sex Your Way" lautet das Motto!Zum Einsatz kommt der Framesplit am 19. November sowie 3. Dezember (bei VOX, ab 22:15 Uhr) bei Gesprächen zwischen Princess Irina und den Kandidatinnen über die gesellschaftliche Akzeptanz von Homosexualität, das Outing oder auch der LGBTQ-Szene. Um zu verdeutlichen, dass das Gegenteil von Toleranz und Liebe schwarz-weiß ist, werden die nächsten fünf Sekunden des Programms ohne Farbe ausgestrahlt. Erst dann kommen kleine Farbtupfer und langsam entwickelt sich das normale Farbbild wieder zurück. Genau in diesem Moment geht dann auch der ausgestrahlte Framesplit von AMORELIE auf das Thema ein. Unter dem Motto "Wer schwarz-weiß sieht, verpasst die bunten Momente im Leben" promotet der hochwertige Onlineshop fürs Sex- und Liebesleben die vielfältige Welt der Liebe."Wir leben in einer diversen und vielfältigen Gesellschaft und genau das wollen mit unseren Inhalten auch abbilden", sagt Frank Vogel CSMO der Ad Alliance. "Und wir als Ad Alliance stehen für ein diverses Portfolio, welches wir mit überraschenden Ad Specials, die auch eine wichtige Botschaft haben, in Szene setzen möchten. Mit 'Princess Charming' und AMORELIE entsteht hier ein Perfect Match.""Mit dem Framesplit haben wir ein Werbeformat entwickelt, das ein wichtiges gesellschaftsrelevantes Thema transportiert und es über die besondere, kreative Umsetzung schafft, eine Haltung zu transportieren, die die Zielgruppe anspricht", erklärt Anita Groß, Leiterin Brand Activation bei der pilot Agenturgruppe."Wir bei AMORELIE glauben daran, dass ein sexuell erfülltes Leben allgemein zu einer besseren Lebensqualität führen kann. Dafür ist ein offener, diverser und sexpositiver Umgang essentiell. Seit der Gründung agieren wir als Motor für positiven und sozialen Wandel rund um das Thema Sexualität. In den vergangenen acht Jahren ist es uns so gelungen, ein Umfeld zu schaffen, in dem alle Menschen mehr Akzeptanz erfahren, ihren Horizont erweitern und so auch über sich hinauswachsen können. Doch die Realität zeigt: Es liegt noch ein weiter Weg vor uns, denn die Gesellschaft hat nach wie vor eine limitierte Auffassung von Sexualität. Das muss sich ändern, deswegen sind wir sehr froh darüber, mit der innovativen Integration bei 'Princess Charming' ein weiteres Zeichen zu setzen und unsere Vision von Sexually Fulfilled Humans Everywhere voranzutreiben", so Bettina Lange, Head of Brand AMORELIE."Alle Details zur Sendung "Princess Charming", die in diesem Jahr auch den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" gewonnen hat, finden Sie auf VOX.de (https://www.vox.de/cms/sendungen/princess-charming.html) oder jederzeit im Stream auf RTL+ (https://www.tvnow.de/shows/princess-charming-19168).Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen und Deutschlands Nummer 1 für individuelle Kreationen und ganzheitliche, crossmediale Kampagnenkonzepte. Damit bedient Ad Alliance die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und vermarktet die Sender und Angebote von RTL Deutschland, Gruner + Jahr, der SPIEGEL-Gruppe, der rtv media group sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Darüber hinaus ist Ad Alliance Dienstleister für Media Impact. Ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio, Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing - dafür steht die Ad Alliance. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung und erreicht mit den vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.Zu pilot (www.pilot.de):pilot ist eine der größten unabhängigen und inhabergeführten Agenturgruppen Deutschlands. Gestartet als Mediaagentur für klassische und digitale Medien, ist pilot heute ein Full-Service-Dienstleister für effektive Markenkommunikation. An den Standorten in Hamburg, München, Berlin, Stuttgart, Nürnberg und Mainz arbeiten über 400 Experten aus verschiedenen Fachbereichen integriert zusammen. So entstehen bei pilot innovative Kommunikationslösungen, mit denen Marken ihre Zielgruppen in der modernen Marketing- und Medienlandschaft erfolgreich erreichen und nachweislich mehr Wirkung erzielen können. pilot ist Gründungsmitglied des globalen Agenturverbunds Local Planet. Zum Kundenkreis von pilot zählen namhafte nationale und internationale Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen - darunter Dr. Oetker, Hochland, Techniker Krankenkasse, Smyths Toys Superstores, Jack Wolfskin, MOIA oder Weleda.Zu AMORELIE:AMORELIE ist der hochwertige Onlineshop fürs Sex- & Liebesleben.Mit der Gründung 2013 hat die Marke eine ganze Branche revolutioniert und seitdem das Thema Sexualität kontinuierlich weiter in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Warum? AMORELIE glaubt an die Macht von Sex, Menschen glücklicher zu machen und ihr Leben zu bereichern. Das Portfolio umfasst neben Sextoys - von eigenen wie auch anderen hochwertigen Partnermarken - eine Varietät an Produkten von Drogerieartikeln wie Gleitgel und sinnlichen Kerzen über Dessous bis hin zu Gesellschaftsspielen. 