In vier Filialen in der Deutschschweiz hat der Discounter die sogenannten Self-Checkout-Kassen erfolgreich getestet.Zürich - Kunden von Aldi Schweiz können ihre Waren künftig auch selber am Automaten einscannen und bezahlen. In vier Filialen in der Deutschschweiz hat der Discounter die sogenannten Self-Checkout-Kassen erfolgreich getestet, wie Aldi am Freitag mitteilte. Das eigenhändige Einscannen von Einkäufen sei in der Schweiz weit verbreitet und erprobt. Daher erfülle Aldi mit der Einführung der Automaten...

