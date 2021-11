Nachdem der norwegische Wasserstoffspezialist Nel in den vergangenen Wochen quasi permanent positive Schlagzeilen machte, ist es zuletzt etwas ruhiger geworden. Wie es aussieht, wartet man hier auf die Eröffnung der neuen vollautomatischen Elektrolyseur-Produktionsstätte in Herøya. Statt wie bisher Elektrolyseure mit einer Gesamtleistung von 40 Megawatt pro Jahr könnte Nel dann Geräte mit einer Gesamtleistung von 500 Megawatt produzieren.

Mit diesem Ausbau der Kapazitäten will Nel sein selbst gestecktes Ziel erreichen, bis 2025 ein Kilogramm grünen Wasserstoff für 1,5 US-Dollar anzubieten. Die Aktie musste in den vergangenen Tagen einige Federn lassen, was nach der massiven Rallye im Oktober ...

Den vollständigen Artikel lesen ...