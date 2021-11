Mainz (ots) -Im ZDF-Herzkino, am Sonntag, 28. November 2021, um 20.15 Uhr, zeigt das ZDF das Melodram "Inga Lindström: Rosenblüten im Sand", der Film ist bereits ab Samstag, 20. November 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar. Unter der Regie von Marco Serafini sind Nadine Menz, Stefan Gorski, Susu Padotzke, Guido Broscheit, Jo Kern, Nicolas König und andere zu sehen.Im Mittelpunkt der Geschichte steht Catrine (Nadine Menz), die eigentlich für ein Jahr als Krankenschwester in Nepal arbeiten will. Doch kurz vor ihrer Abreise macht sie mit ihrer Mutter Ella (Susa Padotzke) einen Ausflug ans Meer, der ihr Leben verändert und ihre Zukunftspläne auf den Kopf stellt. Am Strand trifft sie den attraktiven Pelle (Stefan Gorski) - nicht ahnend, dass dessen Vater Tomas (Guido Broscheit) und ihre Mutter ein tragisches Geheimnis verbindet.Ansprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 - 70-15380;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Hauptabteilung Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/ingalindstroem"Inga Lindström: Rosenblüten im Sand" steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.Pressekontakt:ZDF-Hauptabteilung KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5077452