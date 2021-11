Der EuroStoxx50 gibt am Vormittag um 0,4 Prozent auf 4366,84 Punkte nach.Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Freitag angesichts steigender Corona-Zahlen in einigen Ländern und Lock-Sorgen nach anfänglichen Gewinnen nachgegeben. Der EuroStoxx 50 gab am Vormittag um 0,4 Prozent auf 4366,84 Punkte nach. An den grossen Länderbörsen sah es ähnlich aus. Der französische Cac 40 sank um 0,34 Prozent auf 7117,47 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0...

