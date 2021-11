Im Tief kostete der Euro 1,0449 Franken und damit fast einen Rappen weniger als in der Nacht. So wenig kostete der Euro seit Sommer 2015 nicht mehr.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag deutlich nachgegeben. Am Vormittag rutschte die Gemeinschaftswährung auf einen Schlag unter die Marke von 1,05 Franken. Im Tief kostete der Euro 1,0449 Franken und damit fast einen Rappen weniger als in der Nacht. So wenig kostete der Euro seit Sommer 2015 nicht mehr. Damit hat der Eurokurs die «magische Grenze» von 1,05 Franken nun doch nachhaltig...

