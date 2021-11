Europäische Aktienmärkte fallen nach Lockdown-Nachricht DE30 erreicht Tagestief bei 16.140 Punkten HelloFresh legt zu, Deutsche Lufthansa fällt Nach einem freundlichen asiatischen Handel starteten die europäischen Aktienmärkte heute höher in den Handel. Die Stimmung verschlechterte sich jedoch, nachdem Österreich einen landesweiten Lockdown angekündigt hatte. Die Gewinne wurden wieder zunichte gemacht, und fast alle europäischen Blue-Chip-Indizes notieren nun unter den gestrigen Schlusskursen. Europa geht langsam wieder in den Lockdown. Deutschland kündigte eine Reihe von Maßnahmen an, die darauf abzielen, den Anstieg der Covid-19-Fälle zu verlangsamen und die Menschen zur Impfung zu bewegen. ...

