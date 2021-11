LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU auf "Overweight" mit einem Kursziel von 241 Euro belassen. Obwohl die Pandemie in Europa wohl nochmals Einschränkungen erforderlich mache, seien die Aktien des Triebwerkbauers aus drei Gründen attraktiv, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Erstens die vergleichsweise günstige Bewertung, zweitens der positive Rückenwind durch den starken US-Dollar und drittens die Nachhaltigkeit./tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2021 / 22:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2021 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

