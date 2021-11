Hamburg (ots) -Der Marktführer für online Arzt-Behandlungen DrAnsay.com bietet nun neben online "Bürgertests" auch seine Genesenen-Zertifikate kostenlos an.Dadurch sollen alle Bürger die neuen 2G, 2G+ und 3G Regeln einfach und sicher erfüllen, ohne das Gesundheitssystem zu überlasten.Um ein Genesenen-Zertifikat zu erhalten, braucht der Nutzer nur einen 1 bis 6 Monate alten positiven PCR-Test. Der Nutzer füllt dann auf www.DrAnsay.com (http://www.dransay.com) einen Fragebogen aus und erhält nach 5 Minuten das Zertifikat von Online Ärzten als PDF-Datei.Das seit Juni 2020 verfügbare Zertifikat ist nun überall in Deutschland gültig gemäß § 2 Nr. 5 SchAusnahmV und erfüllt somit alle 2G Regeln. Der Nutzer erfüllt zudem alle 2G+ Regeln, wenn er zugleich ein kostenloses Selbsttest-Zertifikat anfordert."Nur mit unserer smarten Lösung für Genesenen- und Selbsttest-Zertifikate sind die neuen 3G, 2G sowie 2G+ Regeln sicher, praktisch und ab sofort für Millionen Bürger zu erfüllen. Jetzt sind endlich online Bürgertests (https://bit.ly/3CfVuU9) einzuführen, die verfassungswidrigen 2G-Regeln abzuschaffen und für Genesenen-Zertifikate gemäß RKI auch Antikörpertests anzuerkennen. Ich hoffe auf den FDP-Gesundheitsexperten Prof. Dr. Andrew Ullmann als neuen Bundesgesundheitsminister.", so Rechtsanwalt und CEO Dr. jur. Can Ansay (Pressefoto https://bit.ly/376DjnT).Über die "Dr. Ansay AU-Schein GmbH":Die "Dr. Ansay AU-Schein GmbH" startete 2018 in Deutschland mit dem Angebot von Online-Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und weitete den Service danach aus insb. auf Corona Selbsttest-Zertifikate und Arznei-Privatrezepte. Der Service basiert auf smarten Fragebögen, welche von Ärzten mit oder ohne Videochat online verifiziert werden. Zurzeit werden täglich über 10.000 solcher Arzt-Behandlungen per Telemedizin durchgeführt mit einem Google-Gesamtrating von 5,0-Sternen.Pressekontakt:Frau Treerat WongsaisitDr. Ansay AU-Schein GmbHHartungstr. 1420146 HamburgE-Mail: presse@au-schein.deTel.: +49 40 445589Original-Content von: Dr. Ansay AU-Schein GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135847/5077577