Bad Wimpfen (ots) -



Ob zur Maisernte, im Schweinestall oder beim Sammeln von Hühnereiern: Das Bilderbuch "Wimmel-Max und Wimmel-Biene" nimmt Kinder und Erwachsene mit auf eine Reise durch die moderne Landwirtschaft in Deutschland. Ab sofort ist das Buch in allen über 3.200 Lidl-Filialen zum Preis von 19,99 Euro erhältlich, wovon 5 Euro in einen Fonds zum Erhalt der deutschen Landwirtschaft fließen. Als Partner der heimischen Landwirtschaft will Lidl mit dem Verkauf des Wimmelbuches die Wertschätzung für die deutschen Bauernhöfe und ihre Produkte fördern. Dazu zeigt das XXL-Bilderbuch auf 34 Seiten, wie regionale Lebensmittel produziert werden, wie der Arbeitsalltag in verschiedenen landwirtschaftlichen Berufen aussieht und welche Maßnahmen Landwirte für Tierwohl und Umweltschutz ergreifen. Das integrierte Smartphone-Hörbuch mit der Stimme von Schauspieler Ralf Richter ergänzt die Bilder mit interessanten Hintergrundinformationen und Fakten über Produktionsabläufe und neue, landwirtschaftliche Technologien.



