Im Rahmen eines Arbeitsgesprächs konnte Regierungschef Daniel Risch am Freitag, 19. November 2021 den Präsidenten des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank (SNB), Thomas Jordan, in Vaduz begrüssen.Neben der allgemeinen Wirtschaftslage in der Schweiz und Liechtenstein wurden die Geld- und Währungspolitik der SNB und der mögliche IWF-Beitritt Liechtensteins diskutiert. Ausserdem fand ein Austausch über die Entwicklungen im Bereich "Central Bank digital currencies" statt.Regierungschef Daniel Risch bedankte sich für das alljährlich stattfindende Treffen mit der Delegation unter der Führung von Thomas Jordan. "Liechtenstein ist seit 1980 in die schweizerische Geld- und Währungspolitik eingebunden und seither pflegen wir einen offenen Dialog mit den Vertreterinnen und Vertretern der SNB, unter anderem um rechtzeitig auf neue Herausforderungen reagieren zu können. Die gemeinsame Währung ist seit bald 100 Jahren ein verbindendes Element unserer engen Freundschaft mit der Schweiz", sagte Daniel Risch im Anschluss an das Treffen.