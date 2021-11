Mitten in der vierten Corona-Welle hat der deutsche Bundesrat neue Corona-Regeln beschlossen - aus Expertensicht müssen nun schnell schärfere Massnahmen her.Berlin - Mitten in der vierten Corona-Welle hat der deutsche Bundesrat neue Corona-Regeln beschlossen - aus Expertensicht müssen nun schnell schärfere Massnahmen her. Die Bürger müssten rasch wieder ihre Kontakte reduzieren, forderten der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, und der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag eindringlich.

