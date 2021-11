Baoding, China (ots/PRNewswire) -Vor kurzem hat GWM die Kampagne "HAVAL 7Million Celebration-Drive Beyond" in den sozialen Medien, einschließlich Facebook und Twitter, gestartet. Das Unternehmen gab bekannt, dass es mit Autobesitzern auf der ganzen Welt den weltweiten Absatz von über 700 Millionen HAVAL Fahrzeugen feiert.In dieser Kampagne werden Fotos von HAVAL-Autobesitzern weltweit mit ihren Autos als Vorlage für künstlerische Illustrationen erbeten. Bislang hat die Kampagne bei Nutzern in Russland, Australien, Saudi-Arabien und anderen Ländern Diskussionen und Aufmerksamkeit für HAVAL hervorgerufen.HAVAL 7Millionen-Feier-Drive BeyondZusätzlich zu dieser Kampagne hat HAVAL zahlreiche Aktivitäten für Nutzer auf der ganzen Welt organisiert, für die die Marke ein wichtiger Teil ihres Lebens geworden ist. So hat es sich beispielsweise mit IRONMAN, einem beliebten Triathlon-Wettbewerb in Australien, zusammengetan, um seine Nutzer an einem gesunden Lebensstil teilhaben zu lassen. Es hat auch das russische DOTA 2-Team VP gesponsert und damit Kunden gewonnen, die E-Sport lieben.HAVAL ist seit Jahren die meistverkaufte SUV-Marke in China. Seit HAVAL 2006 erstmals 500 Fahrzeuge nach Italien verkauft hat, wurden 2011 bereits über 30.000 Fahrzeuge pro Jahr verkauft. Dies zeigt, dass HAVAL bereits vor einem Jahrzehnt den Grundstein für seinen weltweiten Absatz gelegt hat.Das GWM hat im Laufe der Jahre einige Optimierungen an seinen Modellen vorgenommen. In diesem Jahr wurden der HAVAL JOLION, der HAVAL H6 der 3. Generation, der HAVAL H6 HEV und andere neue Produkte weltweit eingeführt."Dieses Auto ist auf jeden Fall stilvoll und vermittelt mit seiner auffälligen blauen Farbe ein positives Lebensgefühl", sagte der russische HAVAL JOLION-Besitzer. "Der HAVAL H6 ist eine Maschine wie keine andere, sehr vielseitig, komfortabel und leistungsstark, ich habe ihn und er hat sich als effektiv erwiesen", sagte Mario Arias aus Australien.HAVAL wurde von Za Rulem, dem bedeutendsten Automobilmedium Russlands, als "China Brand Leader" eingestuft und gewann den 16. National 2021 SUV Award des 4X4 Club. Die australische Fachzeitschrift Carsales lobte ihn bei einer Testfahrt als "das bisher beste chinesische Auto in Australien".HAVAL ist zu einer bevorzugten Wahl von Nutzern in Australien, Russland und Südafrika geworden. Nach der Erschließung aufstrebender Märkte wie Thailand, Saudi-Arabien und Brunei hat das Unternehmen ein Vertriebsnetz aufgebaut, das mehr als 50 Länder und Regionen auf der ganzen Welt abdeckt.All dies erklärt, warum es HAVAL gelungen ist, über 700 Millionen Fahrzeuge zu verkaufen.Laut der offiziellen Ankündigung von GWM werden neue Modelle wie der HAVAL Dagou und der HAVAL H6S im nächsten Monat ihr weltweites Debüt geben, was eine weitere aufregende Neuigkeit ist.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1691925/image_1.jpgPressekontakt:Pupu Li+86 13466544432lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148418/5077772