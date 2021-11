Numarics als Business Growth Platform bietet dabei als einziges Tool in der Schweiz die Möglichkeit, Kryptowährungen nahtlos in die Buchführung zu integrieren.Zürich - Numarics bietet professionelle Unternehmensbuchhaltung für Startups, Freiberufler und KMUs in der Schweiz per App - mobil und in Echtzeit. Neben Mehrwertsteuerabrechnungen sowie Bilanz- und Erfolgsrechnungen übernimmt das Fin-Tech-Startup unter Anderem KI-gesteuert die Dokumentation von Belegen, das Debitorenmanagement, und stellt zuverlässig Finanzdaten bereit...

Den vollständigen Artikel lesen ...