Zürich (awp) - Die Aktien von Logitech führen am Freitag die Gewinner unter den Blue Chips mit grossem Abstand an. Händler verweisen dabei auf eine Reihe von Gründen für den Kurssprung. Die Aktien des Computerzubehörherstellers notieren am 14.20 Uhr um 7,0 Prozent höher auf 78,10 Franken. Derweil notiert der SMI praktisch ...

