Baden-Baden - Die weltbekannte schwedische Pop-Gruppe ABBA bleibt mit ihrem Album "Voyage" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Den zweiten Rang errang der irisch-amerikanische Sänger Michael Patrick Kelly mit seinem neuen Album "B.O.A.T.S.". Das Musikprojekt Schiller belegt mit der neuen Platte "Epic" Rang drei. Die Single-Charts führen neu Kummer feat. Fred Rabe mit "Der letzte Song (Alles wird gut)" an. Ed Sheeran bleibt mit dem Song "Shivers" hingegen auf Platz zwei.



Platz drei geht auch diese Woche an Elton John & Dua Lipa mit "Cold Heart". Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

