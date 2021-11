Dortmund/Kiel (ots) -Zum Start der Corona-Auffrischimpfungen in Westfalen-Lippe und Schleswig-Holstein startet die AOK NORDWEST eine spezielle Corona-Impfhotline. Unter der kostenfreien Servicenummer 0800 1 265 265 informiert ein Expertenteam aus Ärzten und medizinisch ausgebildetem Fachpersonal die AOK-Versicherten rund um die Uhr zur Corona-Impfung. "Damit wollen wir auf den großen Informationsbedarf der Bevölkerung im Hinblick auf die Booster-Impfungen eingehen. Uns ist es gerade in dieser unsicheren Pandemie-Zeit ein wichtiges Anliegen, unsere Versicherten mit tagesaktuellen und verlässlichen medizinischen Informationen zu versorgen", sagt AOK-Vorstandsvorsitzender Tom Ackermann. Die Ständige Impfkommission (STIKO) spricht sich aktuell für Corona-Auffrischimpfungen für alle Menschen ab 18 Jahren aus."Alle Erwachsenen, die zuletzt im Mai 2021 oder noch früher geimpft wurden, sollten sich jetzt einen Termin bei ihrem behandelnden Arzt oder den öffentlichen Impfstellen für die Booster-Impfung holen", sagt AOK-Chef Ackermann. "Das gilt besonders für ältere Menschen und für Versicherte, die in pflegerischen oder medizinischen Berufen arbeiten oder die Menschen mit einem erhöhten Risiko für schwere Covid-Erkrankungen betreuen. Sie sollten sich dringend um die dritte Impfung kümmern, wenn ihre letzte Impfung im Frühjahr erfolgt ist."Auch Menschen, die noch gar nicht geimpft sind, sollten ihre Entscheidung noch einmal überdenken, sagt Ackermann: "Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation, aus der wir nur gemeinsam herauskommen." AOK-Versicherte, die sich über Nutzen und eventuelle Nebenwirkungen der Impfung informieren wollen, können sich ebenfalls bei der speziellen Impfhotline melden.Pressekontakt:Jens Kuschel, PressesprecherAOK NORDWEST - Die Gesundheitskasse.Kopenhagener Straße 1, 44269 DortmundTelefon 0800 2655-505528Mobil 01520-1566136E-Mail presse@nw.aok.deOriginal-Content von: AOK NordWest, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73028/5077922