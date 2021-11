Das rahmenlose Solarmodul verfügt über eine Lichtdurchlässigkeit von 40 Prozent und eine Nennleistung von 235 Watt. Der litauische Hersteller bietet eine Leistungsgarantie von 30 Jahren.von pv magazine International Der litauische Mdulhersteller Solitek, der zum Brillenglasherstellers Global BOD gehört, hat ein monokristallines Glas-Glas-Modul mit einer Leistung von 235 Watt für Anwendungen in Gewächshäusern vorgestellt. Das Modul werde in Litauen in einer neu errichteten Produktionsstätte mit einer Jahreskapazität von 180 Megawatt hergestellt, erklärte Solitek-Chef Julius Sakalauskas auf Anfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...