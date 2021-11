Eigene Videos als NFT verkaufen oder Video-NFT ersteigern: Mit Enefty geht eine Plattform dafür aus Deutschland an den Markt. Die erste Video-Auktion läuft momentan. Bei etwa 250 US-Dollar liegen die Gebote für das Video des Künstlers Lars Runge aka Tiktus. In dem etwa einminütigen Video erschafft er ein Kunstwerk mit einer Fließtechnik. Versteigert wird aber nicht das physische Gemälde, sondern das Video von dessen Herstellung. Es ist das erste Video, das seit dem Launch der Plattform Enefty am Mittwoch angeboten wird. Viele weitere sollen folgen. Die ...

