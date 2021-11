DJ WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. November (47. KW)

=== M O N T A G, 22. November 2021 *** 07:00: NL/Prosus NV, Ergebnis 1H, Amsterdam 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:30 DE/CDU-Generalsekretär Ziemiak, PK nach Gremiensitzung, Berlin 14:30 DE/Kanzleramtsminister Braun , PK zum Thema: "Neuaufstellung der CDU", Berlin *** 14:30: US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober *** 16:00: US/Verkauf bestehender Häuser Oktober *** 16:00: EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone November (Vorabschätzung) 18:00 DE/CDU, Veranstaltung "CDU Live" mit Vorsitzkandidat Merz, Berlin *** 18:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede anlässlich der Verleihung des German-Bernacer-Preis 23:59 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 3Q (nach Börsenschluss), San Jose D I E N S T A G, 23. November 2021 *** 09:15: FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) *** 09:15: FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) *** 09:30: DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) *** 09:30: DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/Eon SE, Capital Markets Day (online) mit Präsentation zur künftigen Strategie; 13:45 PK 10:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Klimakongress, Berlin 10:00 DE/LBBW Research, PG mit Chefvolkswirt Kraemer zum Kapitalmarktausblick, Stuttgart *** 10:00: EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (1. Veröffentlichung) *** 10:00: EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone November (1. Veröffentlichung) *** 10:30: GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) *** 10:30: GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe November (1. Veröffentlichung) *** 11:30: EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:45 US/Medtronic plc, Ergebnis 2Q, Minneapolis 15:00 DE/Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB), Deutscher Baugewerbetag, Berlin *** 15:00: EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45: US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit November (1. Veröffentlichung) *** 15:45: US/Einkaufsmanagerindex Service Markit November (1. Veröffentlichung) *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 4Q, Palo Alto 22:30: US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - Märkte/Börsenfeiertag Japan M I T T W O C H, 24. November 2021 *** 06:45: LU/Aroundtown SA, Ergebnis 9 Monate, Luxemburg *** 08:45: FR/Geschäftsklimaindex November 10:00 DE/DZ Bank, PG (digital) zum Jahresausblick *** 10:00: DE/Ifo-Geschäftsklimaindex November *** 10:50: EU/EZB, Zuteilung eines 6-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede bei Science Po 11:00 DE/Bitkom-Präsident Berg, Online-PK zu "Digitalisierung der deutschen Wirtschaft - Wo steht Deutschland nach zwei Jahren Pandemie? *** 11:30: EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30: DE/Auktionsergebnis Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe über 2 Mrd EUR 13:00 DE/Bundesregierung, Regierungs-PK, Berlin *** 14:30: US/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) *** 14:30: US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober *** 14:30: US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober *** 16:00: US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan November (2. Umfrage) *** 16:00: US/Neubauverkäufe Oktober *** 16:30: US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:00 DE/EZB-Ratsmitglied Weidmann, Rede anlässlich eines Amtswechsels in der Hauptverwaltung Nordrhein-Westfalen der Deutschen Bundesbank 19:30 DE/CDU, Veranstaltung "CDU Live" mit Vorsitzkandidat Röttgen, Berlin *** 20:00: US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 2./3. November D O N N E R S T A G, 25. November 2021 *** 08:00: DE/GfK-Konsumklimaindikator Dezember *** 08:00: DE/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) *** 08:00: EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Oktober 09:00 DE/Daimler AG, PG (virtuell) mit Vorstandsmitglied Troska *** 09:10 EU/EZB-Direktor Elderson, Rede bei juristischer EZB-Konferenz *** 09:30: SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 10:00: DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 9 Monate, Hannover *** 13:30: EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 28. Oktober *** 14:30 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Eröffnung eines Symposiums über Proportionalität bei juristischer EZB-Konferenz *** 14:40 EU/EuGH-Präsidenten Koen Lenaerts, Rede beim Symposium über Proportionalität bei juristischer EZB-Konferenz *** 15:00: BE/Geschäftsklimaindex November 18:30 DE/CDU, Veranstaltung "CDU Live" mit Vorsitzkandidat Braun, Berlin 23:59 DE/Siemens Healthineers AG, Veröffentlichung Geschäftsbericht, Erlangen - Märkte/Börsenfeiertag US-Anleihemarkt, US-Aktienmarkt NYSE, Nasdaq F R E I T A G, 26. November 2021 *** 08:45: FR/Verbrauchervertrauen November *** 09:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei juristischer EZB-Konferenz *** 09:00: CH/BIP 3Q 09:30 DE/Commerzbank AG, Konjunktur- und Marktausblick 2022 09:30: DE/Bundesrat, Plenum, Berlin 10:00 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn, RKI-Präsident Wieler, PK zur Corona-Lage, Berlin *** 10:00: EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-PK, Berlin - EU/Ratingüberprüfungen für Belgien (Moody's), Ireland (S&P), Schweiz (Moody's) - Märkte/verkürzter Börsenhandel US-Anleihemarkt (bis 20:00), US-Aktienmarkt NYSE (bis 19:00), Nasdaq (bis 19:00) S A M S T A G, 27. November 2021 - DE/3. Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder (bis 28.11.), Potsdam ===

