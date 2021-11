Wien (www.anleihencheck.de) - Zinsspekulationen haben sich in dieser Woche nicht weiter intensiviert, befinden sich aber in den USA mit einem ersten gepreisten Zinsschritt Mitte 2022 unverändert am oberen Rand des Möglichen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).In der Eurozone hätten die Bemühungen der EZB-Notenbanker Früchte getragen, die ausgerückt seien, um einen ersten Zinsschritt Ende 2022 als verfrüht einzustufen. Der am Markt gepreiste Zinspfad der EZB habe sich etwas zurückgebildet, was sich durch eine Rede der EZB-Präsidentin Lagarde heute weiter intensiviert habe. Lagarde habe nochmals deutlich gemacht, dass eine Zinserhöhung 2022 als "sehr unwahrscheinlich" gelte und selbst nach dem Ende der Pandemie, was mit einem Ende des PEPP einhergehe, eine entsprechende Kalibrierung der Anleihekäufe notwendig sein werde, um die Konjunkturerholung zu unterstützen und die Inflationsrate nachhaltig an 2% heranzuführen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...