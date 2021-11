Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Standard Lithium. 20% rauschte die Aktie des Lithiumunternehmens Standard Lithium gestern in die Tiefe, nachdem Shortseller Blue Orca Capital seine Shortposition publik machte und das Unternehmen beschuldigte, die Anleger zu täuschen. Für Standard Lithium geht es nun darum, das Vertrauen des Marktes zurückzugewinnen. Dies scheint zu gelingen. Die Aktie ist heute gefragt. Bei den Verkäufen steht Lufthansa im Fokus. In Zeiten von Corona sind Meldungen über Rekorde natürlich eher Mangelware. Doch nun hat die Lufthansa über einen neuen Höchstwert berichtet. Dabei geht es um die "größte Nachhaltigkeitsinvestition in der Geschichte" des Unternehmens. Denn der MDAX-Konzern hat sich für fast eine Viertelmilliarde Dollar nachhaltiges Kerosin gekauft.