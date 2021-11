Mainz (ots) -ZDF und ORF setzen ihre Zusammenarbeit für die Reihe "Landkrimi" fort, seit Dienstag, 16. November 2021, entsteht in Kärnten ein neuer Fernsehfilm: In dem titelgebenden fiktiven Ort "Immerstill" sucht eine junge Frau gemeinsam mit ihrem Ex-Freund, der Polizist ist, nach zwei vermissten Mädchen - ihrer Schwester und deren Freundin. Die Hauptrollen haben Christina Cervenka und Michael Glantschnig übernommen, in weiteren Rollen spielen Dominik Warta, Julia Cencig, Gregor Seberg, Caroline Frank, Fritz Egger und andere. Regie führt Eva Spreitzhofer, das Drehbuch nach Roman Klementovics gleichnamigen Roman stammt von Wolf Jakoby und Eva Spreitzhofer.Lisa Schiller (Christina Cervenka) hat ihr Heimatdorf weit hinter sich gelassen und betreibt einen kleinen Cupcake-Laden in Wien. Als ihre jüngere Schwester Marie (Helena Dorothea Greiner) und deren Freundin Natalie (Marie Korb) plötzlich verschwinden, kehrt sie nach Immerstill zurück, um auf eigene Faust nach den Vermissten zu suchen. Doch der Ort macht seinem Namen alle Ehre, und Lisa stößt bei den Bewohnern auf eine Mauer des Schweigens und auf Ablehnung. Noch bevor sie mit Hilfe ihres Ex-Freundes, dem Polizisten Patrick (Michael Glantschnig), einer richtigen Spur nachgehen kann, wird ein totes Mädchen in den Flussauen der Drau gefunden."Immerstill" (Arbeitstitel) ist eine Produktion der Graf Film (Produzent: Klaus Graf) in Koproduktion mit dem ZDF und dem ORF, gefördert vom Fernsehfonds Austria und der Carinthia Film Commission / Land Kärnten. Die Redaktion im ZDF hat Daniel Blum. Gedreht wird voraussichtlich bis Mitte Dezember 2021, ein Sendetermin steht noch nicht fest.Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/landkrimiPressekontakt:ZDF/KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5077949