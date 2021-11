DJ DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

Diesel-Ermittlungen bei Conti gegen früheres Top-Management

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover im Diesel-Skandal wurden bei Continental erheblich ausgeweitet. Betroffen seien mittlerweile auch Ex-CEO Elmar Degenhart und der jüngst abberufene Finanzvorstand Wolfgang Schäfer, sagte ein Sprecher der Behörde. Auch betroffen sei ein früheres Vorstandsmitglied der von Conti abgespaltenen Sparte Powertrain. Es bestehe der Verdacht auf Beihilfe zum Betrug, Untreue sowie einer möglichen vorsätzlichen Aufsichtspflichtverletzung.

BMW verzeichnet starke Nachfrage nach E-Fahrzeugen

BMW verzeichnet eine starke Nachfrage nach vollelektronischen Premiumautos, die in den kommenden Jahren noch deutlich steigen dürfte. "Wir werden dieses Jahr über 100.000 vollelektrifizierte Fahrzeuge verkaufen", sagte BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter. Im kommenden Jahr soll der Absatz dann, vor allem wegen den beiden neuen Fahrzeugen ix und i4 prozentual dreistellig wachsen.

Volkswagen prüft Berufung von Ex-Börse-Vorständin Stars - Magazin

Die ehemalige Deutsche-Börse-Vorständin Hauke Stars könnte in den Vorstand von Volkswagen einziehen. Der Aufsichtsrat prüfe ihre Berufung, berichtet das Manager Magazin. Ein Sprecher des Volkswagen-Aufsichtsrats wollte den Bericht gegenüber Dow Jones Newswires nicht kommentieren.

Audi-Produktionsvorstand Kössler übergibt Posten an VW-Manager

Audi-Produktionsvorstand Peter Kössler, seit 1986 bei dem Premiumautohersteller beschäftigt, geht in den Ruhestand. Die Nachfolge tritt Gerd Walker an, der seine Laufbahn bei Audi in der Produktion begonnen hat und aktuell die Volkswagen Konzern Produktion in Wolfsburg leitet. Kössler wurde 2017 zum Produktionschef ernannt.

Opel-Werk Eisenach wird nicht ausgegliedert - produziert Grandland exklusiv

Opel wird seinen Standort Eisenach und seinen Stammsitz in Rüsselsheim nicht in den Mutterkonzern Stellantis ausgliedern. Dies ist Teil einer tariflichen Einigung, die das Unternehmen mit Arbeitnehmervertretern der Gewerkschaft IG Metall und des Betriebsrates "nach schwierigen Verhandlungen" erzielt hat. Für den Standort Eisenach ist zudem der Anlauf des Kompakt-SUV Grandland exklusiv ab Jahresbeginn 2022 zugesagt.

Ford steigt wegen Knappheit in Halbleitergeschäft ein

Die Ford Motor Co will in das Halbleitergeschäft einsteigen, nachdem ein Jahr lang Engpässe bei Computerchips die weltweite Produktion des Unternehmens lahmgelegt haben. Ford hat mit dem US-Chiphersteller Globalfoundries Inc eine strategische Vereinbarung über die Entwicklung von Chips getroffen, die schließlich zu einer gemeinsamen Produktion in den USA führen könnte.

General Motors eröffnet erste Fabrik für Elektro-Pickups

Im Beisein von US-Präsident Joe Biden hat der US-Autobauer General Motors (GM) im Bundesstaat Michigan seine erste Fabrik für Elektro-Pickups eingeweiht. Für die Fertigung der Elektro-Pickups wurde eine 36 Jahre alte GM-Fabrik umgebaut. Der traditionsreiche Autobauer setzt damit wie seine historischen US-Konkurrenten Ford und Chrysler auf die Strategie, die im Land enorm beliebten Pickups als E-Fahrzeuge auf den Markt zu bringen.

Musk verkaufte in den vergangenen 7 Tagen Tesla-Aktien für 8,8 Mrd USD

Tesla-Chef Elon Musk hat am Dienstag weitere Aktien im Wert von 973 Millionen US-Dollar verkauft und damit fast die Hälfte seines Ziels erreicht, 10 Prozent seiner Tesla-Beteiligung zu veräußern. Musk verkaufte damit den siebten Handelstag in Folge ein großes Aktienpaket. Der reichste Mann der Welt hatte seine Twitter-Follower vor kurzem gefragt, ob er 10 Prozent seiner mehr als 170 Millionen Aktien verkaufen solle, und die Antwort war "ja".

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2021 10:00 ET (15:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.