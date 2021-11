Mit Blick auf die Inflationsgefahr scheiden sich in der EZB vor der richtungsweisenden Zinssitzung im Dezember die Geister. Notenbankchefin Christine Lagarde sprach sich am Freitag auf einem Bankenkongress in Frankfurt erneut gegen eine Zinserhöhung im kommenden Jahr aus. Bundesbankchef Jens Weidmann warnte indes vor einer zu langen Festlegung...

Den vollständigen Artikel lesen ...