Neuigkeiten aus dem Hause BioNTech

Das Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech verfestigt die die Ambitionen in der Krebsforschung.



Das für die Entwicklung eines CoVid-19-Impfstoffs bekannte Unternehmen BioNTech veranlasst die Prüfung eines neuen Impfstoffs gegen Hautkrebs. Ähnlich wie beim Corona-Impfstoff, wird hier mRNA-Technologie verwendet. Die Mainzer Biotechfirma hat von der US-Arzneimittelbehörde (FDA) den Fast-Track-Status erhalten, was bedeutet, dass die Zulassung und Prüfung des Impfstoffkandidaten durch Priorisierung beschleunigt wird.



Der potenzielle Krebsimpfstoff BNT111 befindet sich zurzeit in einer Phase-2-Studie, für die Zulassung muss sich ein Arzneimittel drei klinischen Prüfungen unterziehen. Dieser Schritt markiert einen weiteren Meilenstein in der Krebsforschung des mittlerweile größten deutschen Pharmaunternehmens.





