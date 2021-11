Die Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power ist am Freitag mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. Seitdem baut das Unternehmen das Plus immer weiter aus. Für den Aufschwung sorgt insbesondere die US-Investmentbank Morgan Stanley, die ihr Kursziel angehoben hat.Morgan Stanley hat sein Kursziel für Plug Power von 43 Dollar auf 65 Dollar erhöht und dabei auf die bullische Entwicklung der Wasserstoffproduktion verwiesen."Wir erhöhen unsere Umsatzschätzungen deutlich, insbesondere bei ...

