Allterco JSCo bildet Beirat



19.11.2021 / 17:27 CET/CEST

München, 19. November 2021 - Allterco JSCo (ticker A4L / ISIN: BG1100003166) ("Allterco"), ein Anbieter von IoT- und Smart-Home-Produkten mit Sitz in Sofia, Bulgarien, teilt mit, dass der Vorstand der Allterco JSCo in Übereinstimmung mit Art. 34a der von der Hauptversammlung der Aktionäre am 15. Oktober 2021 verabschiedeten Satzung der Gesellschaft beschlossen hat, einen Beirat unter dem Vorsitz von Herrn Gregor Bieler einzusetzen. Ziel der Gründung des Beirats ist es, Fachleute mit internationaler Erfahrung zu gewinnen, die das Unternehmenswachstum im Hinblick auf Umsatz, Managementkapazität und Geschäftsprozesse unterstützen. Diese sind für die weitere Entwicklung des Unternehmens, seine Bekanntheit auf dem internationalen Markt und die Erhöhung seines Ansehens bei den Investoren von Bedeutung. Ausschlaggebend für die Wahl von Herrn Bieler als Vorsitzenden des Beiratsgremiums der Gesellschaft war seine Erfahrung im Bereich der Unternehmensentwicklung in internationalen, auf digitale Technologien spezialisierten Unternehmen. Gregor Bieler ist seit April 2021 CEO der Aparavi Software AG und gehört zu den bekanntesten Führungskräften und Pionieren der digitalen Geschäfts- und Kulturtransformation.

