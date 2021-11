Der Euro hat zum Franken die "magische Grenze" von 1,05 Franken nachhaltig unterschritten, nachdem diese am Vortag nur kurz gestreift wurde.Frankfurt - Der Euro ist am Freitag spürbar durch verschärfte Corona-Ängste belastet worden. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1318 US-Dollar. Zeitweise war sie sogar unter 1,13 Dollar gefallen. Am Morgen hatte der Euro noch merklich höher notiert. Belastet wurde der Euro durch die verschärfte Corona-Lage in Deutschland und anderen europäischen Ländern.

