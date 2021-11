BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will weiter bestimmte Energie-Gasprojekte fördern. Die Brüsseler Behörde veröffentlichte am Freitag eine Liste mit sogenannten Vorhaben von gemeinsamem Interesse (PCI). Auf ihr stehen unter anderem Projekte für den Ausbau von Stromnetzen und Anlagen für Kohlenstoffspeicher, aber auch von Gasleitungen. Die Liste ist brisant, da PCIs schneller genehmigt und mit EU-Geld gefördert werden können.

Insgesamt listet die Kommission 98 Projekte auf: 67 zum Ausbau von Stromnetzen oder zur Stromspeicherung, 20 Gasprojekte, sechs Projekte für CO2-Infrastruktur sowie fünf Vorhaben, um Energienetze intelligenter und digitaler zu gestalten - sogenannte smarte Netzwerke. So soll das Stromnetz zwischen Deutschland und Österreich sowie Dänemark ausgebaut werden, aber auch Gasleitungen zwischen Polen, der Slowakei, Tschechien und Ungarn.

Die Projekte wurden nach Angaben der Kommission ausgewählt, da sie entweder Netzwerke ausbauen, den Wettbewerb verbessern sowie zur Energiesicherheit oder zur Nachhaltigkeit beitragen. Außerdem sollen sie in mindestens zwei Mitgliedstaaten wirken.

Die Kommission wies darauf hin, dass in der Liste keine neuen Gasprojekte hinzugekommen seien, da sie bereits in der vorherigen Liste aufgeführt würden. Dennoch hatten Umweltschützer sowie Abgeordnete der Grünen und der Linken das Register vor dem Hintergrund des Klimaschutzes kritisiert. Laut Cornelia Ernst (Linke) werden nun 13 Milliarden Euro in Erdgasprojekte gesteckt. "Die Mittel sollte man besser in den Ausbau erneuerbarer Energien und die dazugehörige Infrastruktur investieren", sagte Ernst in der vergangenen Woche.

Die EU-Staaten und das Europäische Parlament haben nun zwei Monate Zeit, die Liste anzunehmen oder abzulehnen./dub/DP/ngu