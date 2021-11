DJ XETRA-SCHLUSS/DAX von Corona-Notlage ausgebremst

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aufwärtsbewegung am deutschen Aktienmarkt ist am Freitag mit Coronasorgen ins Stocken geraten. Mit den Schlagzeilen über schärfere Maßnahmen gegen die sich in Rekordtempo ausweitende Corona-Pandemie gaben die Kurse nach. So hat Österreich ab Montag einen landesweiten Lockdown verhängt und führt im Februar eine Impfpflicht ein. Auch in anderen Ländern wurden die Maßnahmen drastisch verschärft. Derweil hat der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, ein dramatisches Bild der Corona-Lage gezeichnet. "Ganz Deutschland ist ein einziger großer Ausbruch", sagte Wieler. In Bayern greift ab Montag ein regionaler Lockdown. Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 16.160 Punkte.

Bankenwerte wurden verkauft genauso wie Aktien aus dem Tourismussektor. Es drückten die Nachrichten zur Coronalage. Anleger traten die Flucht in den Anleihemarkt an, was die Renditen nach unten trieb - eine für den Bankensektor ungünstige Entwicklung. Deutsche Bank büßten 4,9 Prozent ein und Commerzbank 3,8 Prozent. Im Tourismussektor verloren Lufthansa 2,2 Prozent, Fraport 4,6 Prozent oder Tui 2,5 Prozent.

Corona-Basket wird wieder gekauft

Mit Blick auf das Coronageschehen in Deutschland gehörten Aktien aus dem sogenannten Corona-Basket dagegen zu den Gewinnern: so legten im DAX Hellofresh um 3,4 Prozent zu, Sartorius um 2,2 Prozent, Delivery Hero um 1,3 Prozent und Zalando um 4,1 Prozent.

Die Deutsche Telekom (-1,4%) sucht derweil weiterhin nach einer Option für das Funkturmgeschäft. Bereits bei Vorlage der Drittquartalszahlen hatte Telekom-Chef Timotheus Höttges auf der Telefonkonferenz mitgeteilt, dass sich der Konzern die Marktsituation anschaue und Gespräche mit Partnern führe. Der Konzern müsse das Geschäft aber nicht versilbern, weil er Geld brauche, sondern er wolle eine Geschäftsidee entwickeln, um am Wachstum der Funktürme partizipieren zu können. Dies habe Höttges nun auf einer Konferenz bei Morgan Stanley wiederholt, hieß es im Handel. Da sich das Geschäft positiv entwickele, sein ein Teilverkauf um jeden Preis allerdings nicht zu erwarten.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.159,97 -0,4% +17,79% DAX-Future 16.159,00 -0,3% +18,53% XDAX 16.163,57 -0,5% +18,25% MDAX 35.912,82 -0,2% +16,61% TecDAX 3.986,96 +0,5% +24,10% SDAX 17.112,94 +0,2% +15,90% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,40% +111 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 16 24 0 6.185,8 105,5 57,9 MDAX 25 24 1 903,5 64,8 44,2 TecDAX 19 10 1 1.292,8 40,4 26,9 SDAX 21 46 3 297,0 15,0 11,7 ===

November 19, 2021

