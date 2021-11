Der Leitindex SMI schliesst 0,07 Prozent tiefer bei 12'545,02 Punkten. Im Wochenvergleich legte der Leitindex um 0,2 Prozent zu.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich zu Wochenschluss nicht ganz auf dem zuletzt erreichten Rekordniveau halten können. Kurz vor Börsenschluss drehte der Schweizer Leitindex SMI gar noch ins Minus. Auf Wochensicht kann er dennoch zum siebten Mal in Folge ein kleines Plus mitnehmen. Nach dem am Donnerstag bei knapp 12'626 Punkten gesetzten Rekordhoch dürfte der Widerstand nun wohl grösser...

