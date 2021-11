Am Donnerstag hat der Bundestag eine Reform des Infektionsschutzgesetzes beschlossen, in der die Corona-Warn-App explizit als Möglichkeit zum Contact-Tracing genannt wird. In Anbetracht dessen, dass die Corona-Warn-App der Luca-App schon immer überlegen war, ist das absolut der richtige Schritt. Die Corona-Warn-App ging am 16. Juni 2020 an den Start als Contact-Tracing-App, die Risikobegegnungen erfasst und Nutzer:innen im Fall der Fälle warnt - unter Gewährleistung vollständiger Anonymität. Dieser Fokus auf den Datenschutz wurde vielfach kritisiert. Im Oktober 2020 Im Oktober 2020 bezeichnete CSU-Ministerpräsident Markus Söder die von SAP und Telekom für bis heute 67,45 Millionen Euro ...

