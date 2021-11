News von Trading-Treff.de Banken nach EZB-Rede unter Druck, niedrige Zinsen sind auf Dauer eine Belastung. Der Aktienmarkt war am Freitag insgesamt schwächer. DAX einmal stärker im Minus Die Rekordserie im DAX ist gebrochen. Nach Tagen mit wenig Volatilität aber dennoch weiteren Hochs wurde dieser Trend heute beendet. Zumindest in den kleineren Zeiteinheiten. Der Leitindex am Deutschen Aktienmarkt konnte sich zunächst zum Handelsstart direkt an das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...