Die argentinische Zentralbank stuft Transaktionen mit Kryptowährungen nicht mehr als Bargeldtransaktionen ein. Dadurch fällt eine Kryptowährungstransaktionssteuer für Krypto-Börsen an, die über ein argentinisches Bankkonto verfügen. Kryptowährungen und Steuern sind in vielen Ländern der Welt ein großes Thema. Die steuerliche Handhabung stellt Investoren ebenso wie Finanzämter vor Herausforderungen. Fakt ist jedoch, dass sich in den nächsten Jahren weltweit steuerliche Änderungen in diesem Gebiet geben wird. Argentinien sorgt mit einer offiziellen Mitteilung nun zumindest in einem Punkt für Klarheit. Mehr zum Thema ...

Den vollständigen Artikel lesen ...