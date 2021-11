Porsche hat die Mehrheit am E-Bike-Hersteller Greyp Bikes erworben. Die Risikokapitaleinheit des Sportwagenherstellers, Porsche Ventures, ist bereits seit 2018 mit rund zehn Prozent an dem kroatischen Unternehmen beteiligt. "Das Know-how aus dem batterieelektrischen Antrieb in den Fahrzeugen nutzt Porsche auch im attraktiven und schnell wachsenden E-Bike-Markt", so Porsche. Die Übernahme ist rechtlich ...

