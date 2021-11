DJ WAHL21/Lindner: "Steuern nicht erhöhen, aber konsequent eintreiben"

Die Kompakt-Übersicht mit wichtigen Aussagen und Einschätzungen zur und nach der Bundestagswahl und zur Regierungsbildung:

Lindner: "Steuern nicht erhöhen, aber konsequent eintreiben"

Deutschlands nächster Finanzminister muss laut FDP-Chef Christian Lindner "Krisen und Kummer gewohnt sein und sich nicht scheuen, auch einmal Nein zu sagen". Das sagte er der Süddeutschen Zeitung, nicht ohne "für das Protokoll" festzuhalten, über Posten in der künftigen Bundesregierung spekuliere er nicht. Bei der Haushaltsplanung werde die Ampelkoalition Prioritäten setzen müssen: "Was von den vielen wünschenswerten Vorhaben kommt wann?" Man müsse den Haushalt anschauen auf Ausgaben hin, die nicht mehr zeitgemäß oder wirksam seien und entfallen könnten. Auch brauche es gezielte Maßnahmen, um die Einnahmebasis des Staates zu verbessern. Ein Leitmotto könne sein: "Die Steuern nicht erhöhen, aber konsequent eintreiben." Mit Blick auf die Ampel sagte er, er strebe ein Bündnis für mehr als eine Wahlperiode an. "Eine Koalition sollte mit der Absicht antreten, gemeinsam wiedergewählt zu werden", sagte Lindner.

