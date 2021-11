Die wichtigsten Punkte REITs sind Wachstums- und hochverzinste Aktien, die man gut kaufen und halten kann. Alexandria Real Estate Equities ist ein Pionier im Bereich der Life-Science-Campus-Immobilien. Innovative Industrial Properties bietet Kapital in Form von Rückmietungen an medizinische Marihuana-Anbauer. Real Estate Investment Trusts (REITs) sind in der Regel gute Kandidaten für Buy-and-Hold-Investitionen, insbesondere für den konservativeren Teil des Portfolios, der auf Wachstum und Einkommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...