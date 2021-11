Baoding, China (ots/PRNewswire) -Am 19. November gab die Marke SALOON von GWM auf der 19. GIAE ihr globales Debüt, zusammen mit dem ersten vollelektrischen Hochleistungsfahrzeug. In der Zwischenzeit wurden auch mehrere neue Modelle von HAVAL, GWM Pickup, TANK, etc. vorgestellt.SALOON ist ein unabhängiges Automobilunternehmen, das von der GWM ins Leben gerufen wurde. Es beabsichtigt, eine neue Unterabteilung "Mecha Technology" zu gründen und in den Markt für vollelektrische Luxusfahrzeuge einzutreten. Sein erstes Luxus-BEV, der Jijialong, wurde ebenfalls auf der GIAE vorgestellt.Jijialong ist ein mittelgroßes bis großes Coupé mit einer Körperlänge von 5,2 m und einem Aussehen, das an einen mechanischen Panzer erinnert. Ausgestattet mit vier Lidars, ist es intelligenter zu fahren. Es kann schnell mit 800V/480kW aufgeladen werden und erreicht in 10 Minuten eine Reichweite von 401km, mit einer maximalen Reichweite von 802km bei voller Aufladung. Ausgestattet mit vorderen und hinteren Permanentmagnetmotoren, hat er eine maximale Leistung von 405 kW, ein maximales Drehmoment von 750 Nm und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,7 Sekunden.HAVAL stellte verschiedene Modelle vor, darunter das smarte SUV-Flaggschiff HAVAL Shenshou, den HAVAL H6S und den HAVAL H6 der dritten Generation. HAVAL BIG DOG fällt auch durch sein innovatives Design auf. Er hat ein quadratisches Aussehen mit runden Scheinwerfern, das sowohl stilvoll als auch retro ist. Er verfügt sowohl über großartige Offroad-Fähigkeiten als auch über den Komfort eines Stadt-SUV. Er ist mit einem intelligenten Allradantriebssystem, zwei Differenzialsperren und mehreren Fahrmodi wie Sand, Schlamm und Schnee ausgestattet. Es wurde bekannt, dass HAVAL BIG DOG bis Ende des Jahres im Nahen Osten in den Verkauf gehen wird.Vor der Messe erreichte GWM Pickup einen Meilenstein von weltweit mehr als 2 Millionen Verkäufen. Auf der GIAE erregte der Jingangpao, ein kommerzieller Pickup-Truck, der nach globalen Standards gebaut wird, die meiste Aufmerksamkeit. Er sieht mit seinen schlanken Linien und coolen Naben sehr elegant aus. Er hat eine Länge, Breite und Höhe von 5.635/1.880/1.815 (1.840) mm und einen Radstand von 3.410 mm. Ausgestattet mit einem 2.0T-Dieselmotor wird er eine maximale Leistung von 122 kW erreichen. Ein weiteres Konzeptfahrzeug, der Super Pickup, ist ebenfalls attraktiv. Es wurde von Lowrider-Enthusiasten weltweit inspiriert. Es ist im HellaFlush-Stil gestaltet und richtet sich an junge Nutzer. Auf der Ausstellungsfläche sind auch andere Pickup-Typen zu sehen, die die vielfältigen Designstile von GWM zeigen.Darüber hinaus wurde auf der GIAE der Vorverkauf für das zweite Modell der Marke TANK, TANK 500, eröffnet. Modelle wie ORA Good Cat, ORA Baleimao und WEY Mocha PHEV und Maqiduo PHEV zogen ebenfalls viele Besucher an.Tony Sun, stellvertretender Generaldirektor der internationalen Abteilung von GWM, sagte: "Die globalen Mainstream-Konsumentengruppen werden allmählich von jungen Menschen dominiert, und es ist unvermeidlich, die individuellen ästhetischen Bedürfnisse zu befriedigen. Zu diesem Zweck wird GWM die Modellinnovation weiter vorantreiben, um den Nutzern weltweit eine vielfältigere Auswahl zu bieten. "Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1693087/image_1.jpgPressekontakt:Li Pupu+86-13466544432lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148418/5078310