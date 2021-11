DJ WAHL21/Merz will CDU auf möglichst kurze Oppositionszeit vorbereiten

Die Kompakt-Übersicht mit wichtigen Aussagen und Einschätzungen zur und nach der Bundestagswahl und zur Regierungsbildung:

Merz will CDU auf möglichst kurze Oppositionszeit vorbereiten

Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Vorsitz, will seine Partei auf eine möglichst kurze Oppositionszeit vorbereiten. "Ein CDU-Vorsitzender muss grundsätzlich immer in der Lage sein, auch das Amt des Bundeskanzlers zu übernehmen", sagte Merz der Bild am Sonntag. "Wir müssen auch darauf vorbereitet sein, jederzeit die Verantwortung als Regierung zu übernehmen. Das kann früher passieren als in vier Jahren, das kann aber auch sehr viel länger dauern." Die Frage des nächsten Unions-Kanzlerkandidaten stelle sich jetzt aber nicht. "Mein wichtigstes Ziel ist es, die Partei überhaupt in die Lage zu versetzen, einen aussichtsreichen Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl 2025 zu stellen", so Merz. Er gehe trotz der sich verschärfenden Corona-Lage in Deutschland davon aus, dass der neue CDU-Vorsitzende im Januar auf einem Präsenz-Parteitag gewählt wird.

Sonntagstrend: Union verliert, Ampel stabil

Die Union hat in der Wählergunst wieder leicht verloren. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, kommen CDU und CSU auf 21 Prozent, das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Die Ampel-Parteien SPD (26 Prozent), Grüne (15 Prozent) und FDP (13 Prozent) können ihre Werte aus der Vorwoche halten. Die AfD gewinnt einen Prozentpunkt hinzu und kommt auf 12 Prozent. Die Linke liegt unverändert bei 5 Prozent. Auf die sonstigen Parteien verteilen sich in dieser Woche 8 Prozent (+/-0) der Stimmen.

Kontakt zu den Autoren: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 21, 2021 02:22 ET (07:22 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.