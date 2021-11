Die Verunsicherung wegen der Corona-Pandemie hat nun auch den deutschen Aktienmarkt erreicht. Am Freitag rauschten viele Aktienkurse bei recht hohen Umsätzen abwärts. Aber die Verluste hielten sich in Grenzen - noch. In der neuen Woche könnten sich Gewinnmitnahmen kurzfristig orientierter Anleger noch fortsetzen.Nach zuletzt sechs Tagen mit immer höheren Rekorden konnte der DAX am Freitag keine neue ...

