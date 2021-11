Mega-Meldung!: Montag steppt der Bär - im wahrsten Sinne des Wortes!

Anzeige / Werbung

Diese jetzt veröffentlichte Meldung könnte am Montag für einen Donnerschlag im Markt sorgen, denn der nun bekannt gegebene Vertrag repräsentiert wohl den wichtigsten Entwicklungsschritt für dieses noch junge Unternehmen, denn er öffnet den Weg in alle großen Ketten wie Whole Foods, Loblaws oder Shoppers Drug Mart.

Aber nicht nur das, exakt diese Vereinbarung hat zuletzt einem Unternehmen zu einem Wert von sage und schreibe rund 360 Mio. Dollar USD verholfen (mehr dazu im Haupttext):

Breaking News: YUMY BEAR GOODS RECEIVES INITIAL PURCHASE ORDER FROM PURITY LIFE HEALTH PRODUCTS LP

YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) hat seine Erstbestellung von Kanadas führendem Distributor von Gesundheitsprodukten- und Süßwarenspezialisten "Purity Life" erhalten.

Purity Life wurde 1984 gegründet und ist stolz darauf, Kanada mit den hochwertigsten natürlichen Produkten für gesundes Leben zu beliefern. Mit über 7.000 Verkaufsstandorten ist Purity der führende Lieferant für viele Reformkost- und Süßwarenunternehmen. Purity Life beliefert fast alle großen Einzelhändler in Kanada wie Whole Foods, Loblaws, Shoppers Drug Mart und viele mehr.

Purity Life war ein Hauptfaktor bei der Etablierung und dem Vertrieb vieler großer Marken im Süßwarenbereich, wie beispielsweise SmartSweets, ein Unternehmen, das kürzlich für 360 Millionen US-Dollar erworben wurde. Purity ist einer der Hauptdistributoren von SmartSweets in Kanada, wo auch Yumy Bear Goods seinen ersten Zielmarkt erschließen wird.

Wir freuen uns sehr über das potenzielle Wachstum, da wir erwarten, dass wir in den nächsten 12 Monaten, über den Purity-Life-Vertriebskanal in Tausenden von Einzelhandelsstandorten sein werden. Wir streben an, das führende Süßwarenunternehmen in dieser Branche zu werden. YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9 )-CEO Erica Williams.

News-Fazit:

Der Vertriebsvertrag mit Purity Life war ein essentieller Bestandteil, dass Smartsweets zur Erfolgsstory wurde (mehr im Haupttext), die durch alle Gazetten ging. Darum denke ich, dass es völlig außer Zweifel steht, dass gerade diese Vereinbarung auch YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) auf die Siegerstraße bringen kann.

Ich denke, dass speziell die kanadischen Marktteilnehmer am Montag auf diese News äußerst heftig reagieren könnten. - Sie können den zeitlichen Vorteil, den Sie durch den Handel im deutschen Markt gegenüber den Kanadiern genießen ausnutzen, wenn Sie die Tragweite dieser Meldung realisieren! Meinung Autor

YUMY BEAR GOODS INC.

WKN: A3CRG9 , CSE: YUMY

YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) ist ein in Vancouver (Kanada) ansässiges und von Frauen geführtes Süßwarenunternehmen. Beim nachhaltig orientierten Food-Tech-Unternehmen dreht sich alles um die Gesundheit, die Tiere und den Planeten. Kreiert wurde eine Reihe von "Gummibären", die wenig Zucker enthalten und zu 100% pflanzlich sind und in den Geschmacksrichtungen: Erdbeer-Kiwi, Pfirsich und saure Wassermelone angeboten werden.

Die Vorteile der Yumy Bear - Produkte:

Besonders niedriger Zuckergehalt (nur 1,5 g pro Beutel);

natürlich gesüßt und gefärbt;

pflanzliche Inhaltsstoffe (keine tierische Gelatine, vegan);

natürlich gesüßt - keine künstlichen Süßstoffe - keine Zuckeralkohole;

glutenfrei, gelatinefrei und allergenfrei - keine Nüsse, Erdnüsse, Weizen, Sojabohnen, Milch, Eier;

21 Gramm Ballaststoffe;

jede verkaufte Packung trägt zur Unterstützung lokaler Gemeinschaftsinitiativen, Wohltätigkeitsorganisationen und Tierrettungszentren bei.



Derzeit ist man mit den offenbar weitaus gesünderen Gummibären in 163 Geschäften im Regal. Die Breite ist aber enorm, denn es werden Verkaufsstellen bedient, die beim Fitnessstudio anfangen und in einer Snackbude enden. Speziell im Großraum Vancouver, wo das Unternehmen gegründet wurde, hat man bereits große Popularität erreicht und man kann die Bären beinahe an jeder Ecke kaufen!

Produktionskapazität verdoppelt

Erst vor wenigen Wochen gab YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9) bekannt, dass man aufgrund des sich abzeichnenden Verkaufserfolgs die Produktionskapazität auf eine Million Bären pro Monat verdoppelt hat: YUMY BEAR GOODS ANNOUNCES SUCCESSFUL INCREASE IN PRODUCTION CAPACITY TO KEEP UP WITH DEMAND

In der letzten Zeit haben wir eine beträchtliche Anzahl von Anfragen von großen Einzelhändlern und großen Vertriebspartnern erhalten, die mit Yumy Bear zusammenarbeiten möchten. Unser Ziel wird es sein, mit all diesen Parteien Verträge und Regalflächen zu sichern. Jean-Paul Eleizegui, Nationaler Verkaufsdirektor von YUMY BEAR GOODS INC. (WKN: A3CRG9 )

Die Formel zum Erfolg - 4 + 50 = 360

Als Leser dürften Sie sich an dieser Stelle fragen: "Warum in aller Welt soll ich in eine Gummibären-Firma investieren?" Diese Frage beantwortet sich durch den folgenden Artikel selbst: