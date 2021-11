Baden-Baden (ots) -Einnahmen in Rekordhöhe und hohe Spendenbereitschaft für Kinder und Jugendliche im Südwesten / Hilfe nach Flutkatastrophe im Ahrtal / Sendung in der ARD MediathekAndy Borg engagiert sich für die gute Sache. In einer Sonderausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im SWR Fernsehen sammelte er Spenden für die "Herzenssache", der Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank. Die drei Stunden dauernde Fernsehsendung am Samstagabend kam live aus dem SWR Funkhaus in Baden-Baden. Sie war der Auftakt zu den diesjährigen Spendenaktionen zugunsten der "Herzenssache" in der Advents- und Weihnachtszeit. Seit Jahresbeginn sammelte die "Herzenssache" Spenden in Rekordhöhe von mehr als 5,8 Millionen Euro, genau sind es 5.819.013 Euro. Das sagte die Vorsitzende des Vereins "Herzenssache", Simone Schelberg. Die Spendenbereitschaft ist in diesem Jahr besonders hoch, unter anderem nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Mit den Einnahmen werden Kinderhilfsprojekte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland unterstützt. "Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg" ist noch ein Jahr lang in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg/) zu sehen.Kleine und große Held:innen, u. a. von der Flutkatastrophe im AhrtalAndy Borg präsentierte aktuelle Projekte der "Herzenssache" und begrüßte kleine und große Held:innen, die in diesem Jahr unter anderem bei der Flutkatastrophe im Ahrtal geholfen haben. Die Zuschauer:innen konnten sich mit ihren Spenden beteiligen. Unterstützt wurde Borg von Musiker:innen wie Semino Rossi, Stefan Mross, Vincent Gross und Emilija Wellrock sowie Anita und Alexandra Hofmann. Gesendet wurde 180 Minuten und damit eine Stunde länger als sonst. Am Spendentelefon engagierten sich Fußball-Weltmeister Guido Buchwald, Schauspieler Max König, die frühere Speerwerferin Christina Obergföll und viele andere."Herzenssache" hilft Kindern und Jugendlichen im Südwesten"Herzenssache" ist die gemeinsame Kinderhilfsaktion von Südwestrundfunk, Saarländischem Rundfunk und Sparda-Bank. Es gibt sie seit mehr als 20 Jahren. Mit Spenden werden Kinder und Jugendliche im Südwesten Deutschlands unterstützt.Die Spenden-Hotline bleibt bis Jahresende geschaltetDie Spendenrufnummer lautet 0800 888 15 15 und ist noch bis zum 31. Dezember 2021 geschaltet. Die Spendenkonten: Sparda-Bank Südwest, IBAN: DE63 5509 0500 0000 0000 33, BIC: GENODEF1S01 und Sparda-Bank Baden-Württemberg, IBAN: DE59 6009 0800 0000 0000 33, BIC: GENODEF1S02. Infos auch unter www.herzenssache.deWeitere Ausgaben von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im Dezember und JanuarDie nächste Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" ist für den 4. Dezember 2021, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen geplant. Gäste sind unter anderem G.G. Anderson, Bata Illic und Gaby Albrecht. Es folgen Ausgaben am Zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember 2021 sowie am Neujahrstag, 1. Januar 2022, jeweils 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Staffel ohne StudiopublikumDie aktuellen Sendungen und Aufzeichnungen finden in der Regel wegen Bestimmungen zum Schutz vor dem Coronavirus ohne Studiopublikum statt.Sendungen"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 4. Dezember 2021, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen"Weihnachten mit Andy Borg", 26. Dezember 2021, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 1. Januar 2022, 20:15 Uhr, SWR FernsehenWeitere Informationen unter http://swr.li/andy-borg-herzenssacheFotos auf www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5078488