Zwei schwache Tageskerzen lassen die Anleger zunächst nicht aus der Ruhe geraten. Der DAX notiert weiterhin über dem Ausbruchslevel bei 16.030 Punkten. Doch die Nähe zu dieser wichtigen Marke macht die Ausgangslage am deutschen Aktienmarkt brisant. Die Coronakrise ist zurück und damit auch all die Risiken, die sich wieder in den Vordergrund drängen. Bisher zeigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...