Berichten zufolge hatte Apple Initiativen für mehr Transparenz über Gehälter in den letzten Monaten zurückgewiesen. Ein internes Memo geht jetzt in eine andere Richtung. Apple-Mitarbeiter:innen sollen nun doch frei über ihre Gehälter sprechen. In einem internen Memo habe Apple mitgeteilt, die Angestellten hätten das Recht, über ihre Gehälter zu diskutieren und auch extern Bedenken zu äußern. Der Text sei auf Apples interner Website veröffentlicht worden, zu der 80.000 Angestellte Zugang hätten, wie NBC News berichtet. Angestellte sollen Probleme ...

