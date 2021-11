NEUMÜNSTER (dpa-AFX) - Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki zeigt sich überzeugt vom Zustandekommen einer Ampel-Koalition. Zwar brauche es einen hohen pädagogischen Aufwand, um zu vernünftigen Lösungen zu kommen, sagte Kubicki am Sonntag auf einem Landesparteitag im schleswig-holsteinischen Neumünster. "Und damit meine ich nicht die Sozialdemokraten." Dass die Liberalen Koalitionspartner würden, könne er mit Sicherheit sagen. "Wir bleiben sitzen, bis wir ein vernünftiges Ergebnis haben."

"Unsere Republik steht an einem historischen Wendepunkt", sagte Kubicki. Dazu gehöre neben dem Ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel (CDU) ein erstmaliges Bündnis aus SPD, Grünen und FDP auf Bundesebene. Es gehe in den Verhandlungen nicht um die Frage, wer bekomme welches Förmchen in der Sandkiste. Die Liberalen blieben das "Team gesunder Menschenverstand" und das werde so bleiben. "Wir haben die große Chance, dieses Land aus dem Dämmerschlaf der Ära Merkel herauszuführen."/akl/DP/men