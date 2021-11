Der Aufenthalt in der Schwerelosigkeit klingt nach einem großen Abenteuer, hat aber spürbare körperliche Folgen, denen sich das recht junge Forschungsgebiet der Weltraummedizin widmet. Die unmittelbaren körperlichen Veränderungen, die Weltraummedizinerin Bergita Ganse von der Universität des Saarlandes gegenüber der Deutschen Presseagentur beschreibt, sind nicht ohne. "Die Bandscheiben dehnen sich aus und man wächst in den ersten 24 Stunden um durchschnittlich fünfeinhalb Zentimeter in die Länge", sagt sie. Kurztripps ins All: Veränderungen sind durchweg reversibel Weil ...

